Mamá de Poncho de Nigris predice su muerte y lamenta la pésima relación que tiene con su hijo y su nuera

Ciudad de México.- La guapa madre de Poncho de Nigris, Doña Leticia Guajardo, causó gran revuelo y alboroto no solo en redes sociales sino también en todo el mundo del espectáculos, luego de que publicara una serie de videos en los que aparece hablando de la pésima relación que tiene con su hijo y en especial con su nuera Marcela.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la madre del ahora cantante se dedicó a expresar lo triste que es actualmente su vida al estar alejada de todos sus hijos y sus nietos, por lo que ya no soporta más la tristeza y piensa que morirá pronto.

Va a ser mi cumpleaños y ya ninguno de mis hijos me quiere, no me queda casi nada de vida".