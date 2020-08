Mayra Rojas y la profunda depresión que la hizo subir de peso tras tragedia: "Me enojé con la vida"

Ciudad de México.- Para Mayra Rojas el fallecimiento de su hermana, la actriz Lorena Rojas, fue un duro golpe y una tragedia que la llevó a vivir en el enojo, la tristeza y una profunda depresión por un largo tiempo, hasta que finalmente un amigo la ayudó a salir de esos sentimientos para poder seguir adelante y ahora brindar apoyar a otras personas.

En una conmovedora entrevista para el matutino Sale el Sol, la conductora compartió que, después de que Lorena perdiera la vida en 2015 a causa del cáncer contra el que luchó por años, ella se sumió en una depresión que la hizo subir de peso.

Me entró algo que yo desconocía, que se llama depresión. La depresión me llevó a comer compulsivamente, a no querer salir de mi casa, a vivir en un encierro personal que me llevó a ponerme muy gordita", compartió.