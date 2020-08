Pleito legal de Flor Rubio y Pepillo Origel llegará a su fin; filtran cuándo será última audiencia

Ciudad de México.- La larga batalla legal entre los periodistas de espectáculos Flor Rubio y Juan José Origel podría llegar a una resolución la próxima semana, esto según un documento que el reportero Jorge Carbajal mostró en un 'live' para su canal de YouTube.

Carbajal mostró una captura de un expediente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual muestra que una audiencia por el caso de los conductores será el primer asunto que se aborde en una sesión pública ordinaria remota del 12 de agosto.

Según Carbajal, la resolución del caso se había pospuesto por la contingencia sanitaria. Además recordó que ya se había dado una sentencia, pero luego un amparo se sumó a la línea del tiempo del polémico pleito entre Rubio y Origel.

Fue en 2016 cuando comenzaron los problemas entre quienes fueron compañeros de trabajo por años, ya que ambos conducía La Oreja. En ese año una revista publicó un video en el que se escucha a Pepillo Origel hablar de la conductora de Venga la Alegría, haciendo fuertes afirmaciones sobre que ella se había involucrado con hombres "hasta llegar a donde está".

Flor Rubio demandó al presentador por daño moral, sin embargo, en 2018 el conductor solicitó un amparo, argumentando que la publicación que filtró el video estaba violando su privacidad.

A principios de este año, la periodista dijo en Venga la Alegría que su caso había sido puesto en lista, porque aún debían realizarse observaciones.

Jorge Carbajal llamó a Pepillo Origel durante su transmisión en vivo para corroborar la información sobre su audiencia, pero para sorpresa de todos el periodista dijo no estar al tanto de esto.

A mí nadie me ha dicho nada todavía, nadie me ha dicho nada… Hasta ahorita yo no sabía nada... No sé, no sé nada, no sé si tenga que estar, si no tenga que estar… Nadie me ha comunicado eso, vamos a ver", expuso.