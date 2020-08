Primer actor de Televisa dejaría la actuación por buscar incursionar en la política

Ciudad de México.- Hace ya poco tiempo, algunas figuras del espectáculo salieron a relucir por sus intentos en buscarse un lugar dentro de la política, algunos claros ejemplos son Carmen Salinas, Sergio Mayer, entre otros.

En esta ocasión, en el programa De Primera Mano, se le preguntó al primer actor, Alejandro Tommasi, contestó a la pregunta sobre si estaría dispuesto a lo mismo.

A través de un enlace telefónico, al histrión señaló no estar de acuerdo con involucrarse en estos temas, pues, aunque se cree totalmente capaz, consideró que no es lo suyo, además de que actualmente no sería un buen tiempo, pues se vive una crisis en el país.

No realmente no, en este momento no, creo que la política está en crisis al igual que todo el país, pero si, en algún momento me llamaron, me convocaron al igual que al señor Sergio Mayer, pero yo no acepté, porque pensé que no sería el momento para estar en un cargo político" dijo Tommasi.