Shaila Dúrcal se harta de las críticas por su peso y estalla contra sus 'haters'

Ciudad de México.- Sin lugar a dudas, Shaila Dúrcal ha logrado convertirse en una personalidad destacada en el mundo de la música, pues ella quedó como el legado de su madre, la icónica, Rocío Dúrcal.

Sin embargo, esto la ha puesto en el ojo del huracán en más de una ocasión, pues ha caído víctima de las críticas que la gente le ha hecho sobre su aspecto y figura corporal.

A pesar de que ella misma se siente cómoda y segura como está ahora, en una reciente entrevista con Ventaneando, la cantante buscó callar aquellos que opinan mal sobre ella.

Estoy redondita, pero no importa. Estoy muy sana. No me importa que me critiquen porque no tienen ni idea de lo que paso diariamente", dijo Shaila.