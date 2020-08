Silvia Pinal sería extorsionada por exempleado y pide 150mp: "Tenemos pruebas de todo"

Ciudad de México.- La primera actriz de Televisa, Silvia Pinal, al parecer sigue sin poder tener un poco de paz, pues recientemente se ha revelado que un exempleado la ha demandado pidiendo una indemnización de 150 mil pesos, lo que Luis Enrique Guzmán ha asegurado una "extorsión".

Informes revelan que un hombre de 86 años llamado José Alomía ha interpuesto una demanda a la actriz debido a que trabajó para ella durante 15 años en los años 50 y no recibió una indemnización por trabajo al ser despedido, por lo que hace un año metió los papeles.

Nosotros no estamos en nigún momento de perjudicar a nadie, lo único que queremos es un poco de apoyo de la señora, que nos eche la mano un poco nada más, no sé, con alguna despensa, algo que se le pueda dar mensualmente... no una pensión fija, lo que pasa es que el señor ya está grande... tiene 86 años", dijo el abogado a TV Notas.