Televisa castigaría a integrante de 'Guerreros 2020' por burlarse al aire de la 'intocable' Tania Rincón

Ciudad de México.- La noche del miércoles 4 de agosto las cosas dentro de Guerreros 2020 se pusieron intensas pues los pleitos y reclamos no faltaron ni un solo minuto, pero el que más llamó la atención fue el último pues Ferka, una de las integrantes del reality de Televisa se burló de Tania Rincón, algo que le traería problemas por meterse con la 'intocable' conductora.

En el último juego de la noche los leones se llevaron la victoria, pero para Tania no había sido justo pues según ella el participante final, Sebastián, salió antes de que se sonara la campana y pidió una repetición de lo sucedido, a lo que rápidamente recibió replicas de Mauricio Barcelata, conductor que apoya a Leones, pero también Ferka se lanzó en su contra con mayor fuerza.

Revisemos las grabaciones, porque Sebas sale antes de que toque la campana su equipo”, dijo Rincón. "¿Ya va a empezar señora Rincón?", replicó con calma Barcelata, contrario a Ferka que se lanzó con rudeza: "¡Fijate bien, no no, no!", gritó.