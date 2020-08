Tensión en TV Azteca: Participante de 'Survivor México' acaba "traumada" y con tuberculosis

Ciudad de México.- La noche del pasado domingo Delmy se convirtió en la nueva expulsa de Survivor México y este miércoles apareció en el programa Venga la Alegría para hablar de su experiencia en el reality.

La exintegrante de la tribu amarilla confesó que regresó a casa con varios problemas de salud y delicadas enfermedades como la tuberculosis.

Pudieron ver lo que me pasó en las manos, por falta de hierro y potasio, dolores musculares, dolor de huesos, porque la falta de comida te hace, neta, tuve tantas enfermedades que ni siquiera me lo imaginé, mi cuerpo me traicionó muchísimo", narró.