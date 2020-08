¿Traición en 'Hoy'? Andrea Escalona rompe el silencio y aclara si exigió el despido de conductor

Ciudad de México.- Andrea Escalona hizo frente a las especulaciones en las que fue señalada de supuestamente haber pedido que el conductor Lambda García, su compañero de trabajo, quedara fuera del programa Hoy.

A través de Televisa Digital, la hija de Magda Rodríguez, productora del matutino, negó rotundamente que ella haya exigido que su compañero fuera despedido, asegurando que esas versiones son "calumnias".

Lee también: Televisa 'destroza' a TV Azteca: Nuevo integrante llega a 'Hoy' y pone a temblar a 'VLA'

En primera instancia, aseguró que ella no tiene ningún tipo de poder para decidir la permanencia o salida de alguien en el programa, además de destacar que ella jamás pediría algo así, pues no interviene ni critica el trabajo de los demás.

Empecemos por que yo no tengo el poder de correr a nadie, yo no me meto con el trabajo de la gente... ni siquiera me atrevo a hablar del trabajo de los demás y jamás haría una petición, o tengo algún tipo de poder ni mucho menos", dijo.

Lee también: Pleito en Televisa: Productora de 'Hoy' no soporta a este conductor y él sale del programa

La también actriz dijo que ella sentía gran gratitud con la productora por la oportunidad de ser presentadora en el matutino, un trabajo en el que afirmó estar enfocada y siempre respetando el trabajo de otros.

Yo le agradezco mucho a Magda que en esta parte de Hoy me haya involucrado para formar parte como conductora, de reportera y tantas oportunidades que me ha dado, y le respondo con trabajo, llego temprano, chambeo, respeto mucho el trabajo de los demás, yo no me meto", expuso.

Lee también: Tras salir de 'Sale el Sol', Gustavo Adolfo Infante hace importante revelación

Finalmente, catalogó la versión como "absurda", pues en realidad ella y Lambda son grandes amigos, destacando que mantiene una amistad desde que ambos trabajaban en TV Azteca.

A parte de eso, aparte de que no es cierto y yo no tengo poder y yo no me meto con el trabajo de la gente, y yo soy una chava que nada más me levanto y trabajo todos los días para tratarme de ganar un puesto, para tratarme de ganar mi lugar y que la verdad cada vez me siento más contenta y más conforme en lo que estoy haciendo en el programa matutino, ¡amo a Lambda! Lambda es de mis mejores amigos, Lambda es de mis mejores amigos desde el Ajusco", expresó.

Lambda y yo tenemos 10 años de amistad, más, hicimos Cielo rojo juntos, él era mi pareja, tenemos anécdotas, tenemos chistes, o sea, Lambda es mi mejor amigo", agregó.

Fuente: Las Estrellas