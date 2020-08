Tras atacar a 'La Gaviota', Kate del Castillo da detalles de su vida amorosa

Ciudad de México.- En una entrevista con Talina Fernández para Sale el Sol, la actriz y productora mexicana, Kate del Castillo, tuvo la oportunidad de hablar de distintos temas de su vida personal y profesional.

Durante esta plática, la exintérprete de Televisa dio detalles de su vida amorosa y mencionó que no necesita de la compañía de un hombre, aunque aclaró que no está cerrada a la llegada del amor.

No he tenido suerte para nada, he sabido elegir muy mal, pero también estoy bien por otra parte. No necesito estar con nadie para ser feliz", destacó la artista.