Yolanda Andrade comparte videos de su recuperación tras realizarse unas cirugías estéticas

Ciudad de México.- Luego de que el pasado 17 de julio, la conductora de Televisa, Yolanda Andrade se sometió a una cirugía estética para quitarse 10 años de encima, el portal TV Notas mostró algunos avances.

El procedimiento trató del estiramiento de tejido y extracción de grasa en párpados con un instrumento llamado FaceTite, el cual se encarga de la eliminación de líneas de expresión.

Podría interesarte: Pleito en Televisa: Productora de 'Hoy' no soporta a este conductor y él sale del programa

A más de 10 días de lo ocurrido, Andrade ya presume otro rostro ante la cámara, dejando sin palabras a más de uno por su tan drástico cambio en poco tiempo.

Hace unos días yo estaba en mi ranchito y no sabía nada de ella y le digo ´Joe, cómo estás, por qué no sé nada de ti´, y me dice ´estoy bien´ pero me manda una foto en pleno quirófano, casi me infarto, pensé que le dio Covid, que estaba en un respirador, me asustó espantoso", dijo Montserrat Oliver al enterarse.