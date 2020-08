Ana María Alvarado 'destroza' a Sofía Castro en publicidad de 'El Dragón': "Tan apática"

Ciudad de México.- Ana María Alvarado, una famosa periodista, no se ha tentado el corazón a la hora de 'destrozar' en criticas a Sofía Castro, por su "apática" actitud en una promoción que hizo para la serie, El Dragón, pidiendo que mejore su actitud.

Castro dio una entrevista al programa de radio de Maxine Woodside, donde la periodista señaló que se presentó con "gran flojera" y lo que para ella era una falta de respeto que no debería de pasar.

Con tan pocas ganas, que a veces me pregunto por qué aceptan hacer publicidad para los medios si no tienen la mínima intención de sostener una charla agradable que les ayuda más a ellos que a nosotros como medio", señaló.

Te podría interesar: Televisa 'destroza' a TV Azteca: Nuevo integrante llega a 'Hoy' y pone a temblar a 'VLA'

Ana María señaló que Sofía debería de ser la agradecida de que tenga un espacio en su programa o en cualquier otro, ya que los medios son un gran impulso para su carrera y sus producciones, pues no importa que tan talentosos sean, si no tienen una buena publicidad no sobresale,

Creo que a algunos actores se les olvida que un espacio en cualquier programa es valioso y se les brinda de manera gratuita, hasta creen que nos hacen el favor de aceptar un enlace o llamada telefónica. En ‘Todo para la Mujer siempre se les abren las puertas para hablar de su trabajo y salen con frases como: 'No les puedo contar, no quiero spoilear la trama, mejor véanlo'. Siempre he pensado que les falta pasión, porque hacer su personaje es el primer eslabón de la cadena y la publicidad es lo último, pero es tan importante como el primero", aseguró..

Te podría interesar: Pleito en Televisa: Productora de 'Hoy' no soporta a este conductor y él sale del programa

La periodista concluyó comparando la actitud de Castro con la de Eugenio Derbez, quien dice es un gran actor y sabe que la publicidad influye mucho en el éxito de una producción.

He escuchado actores que dicen: ‘Yo amo mi trabajo, pero odio las entrevistas y publicitar el producto en medios, que hu..'. Les tengo noticias, sin una buena publicidad no hay buenos resultados y si no pregúntenle a Eugenio Derbez y chequen cómo va a todos los medios y se divierte, va bien y de buenas dispuesto a hablar de su serie o su película y eso es gran parte de su éxito”, concluyó.

Te podría interesar: Vicente Fernández Jr. habla en 'Hoy' del 'embarazo' de la hija de 'El Potrillo', Camila Fernández

Fuente: TV Notas