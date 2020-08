Carolina Sandoval estalla y exhibe la peor cara de 'Suelta la Sopa' tras despido: "Era tóxico"

Ciudad de México.- Carolina Sandoval denunció públicamente a la agencia de talento que la manejaba y la productora (empresa) de Suelta la Sopa por retenerle maquillaje suyo con un valor aproximado de 5 mil dólares, reveló que la producción le quitó el seguro médico a su hija con discapacidad visual y destapó que existe un ambiente tóxico entre los compañeros del programa, rematando con la revelación de que la misma persona que la contrató hace 7 años la "botó por teléfono".

Semanas después de su polémica salida del show transmitido por Telemundo, 'La Venenosa' hizo una transmisión en vivo de Instagram la mañana de este jueves junto a su hija Amalia Victoria. Junto a la niña, la conductora reveló que la primera acción del programa en su contra fue quitarle el seguro médico cuando su hija tiene una discapacidad visual por la cual requiere utilizar unos parches por dos horas cada día.

Lee también: Televisa 'destroza' a TV Azteca: Nuevo integrante llega a 'Hoy' y pone a temblar a 'VLA'

Les cuento todo esto para que vean que las personas que me sacaron del trabajo lo que hicieron de primero, porque eso sí lo hicieron, me llamaron por teléfono para decirme que ya no tenía seguro… Le quitaron el seguro de salud a mi hija Amalia Victoria. (...) Gracias a Dios y a la prosperidad que Dios me ha mandado en estos años, maravilloso, hemos podido comprar un seguro de salud nosotros por nuestra parte. Pero, escuchen, eso es para que sepan lo transparente que son las personas con las que yo estaba trabajando", dijo.

Acto seguido, Sandoval explicó que la productora, que además era su agencia de talento, hacía las cosas de manera muy informal y después procedió a hacer una denuncia pública.

Lee también: Golpe a TV Azteca: Actriz de Televisa se integra a 'Hoy' y causa furor en Instagram

Este es el día en el que todavía no me han entregado como 5 mil dólares en maquillaje, y esto es la productora que maneja el show en donde yo estaba, a estas alturas ya les mandé todo lo que ellos me pidieron en el papel que me mandaron, creo que por Uber, en donde me decían que tenía que entregar luces como las que yo tengo", acusó, además de decir que las luces del programa no llegaban ni a los 200 dólares.

'La Venenosa' afirmó que ella ya devolvió todo el material de la producción y ropa que no le pertenecía, pero la productora no ha hecho lo mismo con el maquillaje y la ropa que ella tenía en el foro y que forma parte de sus pertenencias, destacó.

Mientras su hija Amalia Victoria jugaba y hablaba a la cámara, Carolina encontró un buen momento para lanzar una 'bomba' sobre lo que asegura ella presenció al participar en Suelta la Sopa.

Lee también: Vicente Fernández Jr. habla en 'Hoy' del 'embarazo' de la hija de 'El Potrillo', Camila Fernández

Escúchenme una cosa, prefiero hablar con Amalia Victoria y pelear por la palabra que agarrar y hacerlo en un lugar donde todo el mundo quería sobresalir y nadie lo lograba, todo el mundo quería salir en titulares de revistas y resultó que la que sale en titulares de revista y en todas partes sin hacer mucho esfuerzo soy yo", dijo.

Después de aplaudir la forma en la que el Chef James y Chiquibaby se despidieron de Rashel Díaz, quien salió del matutino Un Nuevo Día, Carolina Sandoval decidió aclarar que ella no tenía ninguna postura en contra de Telemundo.

Y no es Telemundo, no es Telemundo... El programa donde yo trabajaba se hacía en Telemundo, no se producía por Telemundo, todas las cosas que estoy diciendo son exclusivamente y no son calumnias, y no son difamación", aclaró.

Lee también: Erica Alonso, la última esposa de Joan Sebastian que es 30 años menor que él

Carolina incluso dijo que las maquillistas que trabajan con ella en el programa se han ofrecido a llevarle sus pertenencias, pero señaló que no quiere involucrarlas.

Yo entregué hasta el último pedacito de material técnico que he utilizado durante toda esta cuarentena trabajando responsablemente desde mi casa", expuso, además de aconsejar a sus fans sobre nunca dejar que los "abusen" en un trabajo.

Sin mencionar en ningún momento el nombre del programa, 'La Venenosa' también advirtió que pronto ventilará más información sobre su salida de Suelta la sopa ya que dijo: "Después van a seguir viendo porque me dieron 21 días, 21 días por la ley para que tomara una decisión".

Lee también: Tras salir de 'Sale el Sol', Gustavo Adolfo Infante hace importante revelación

Lo que pasa es que ustedes cono conocían el ambiente tóxico, el cual se disfrazaba en un video de Instagram, o en un 12 segundos de Instagram: 'Hay que linda familia somos, somos una familia del alma'", expuso en el 'live' la conductora, señalando que ahora que es su propia jefa no tiene ningún tipo de "censura".

Cuando sus fans le cuestionaron por qué continuó en el programa pese a que percibía ese ambiente tóxico, 'La Venenosa' no dudó en responder que porque se hallaba en una zona de "confort" y "comodidad", tras lo cual instó a nunca permanecer en un lugar por esas razones. La conductora remató diciendo que era probable que las personas de su antigua agencia la consideraran malagradecida, sin embargo, reveló que esos mismos excompañeros de trabajo fueron los que la despidieron.

Porque quien me llevó a trabajar en el programa que yo estaba, en el 'caldo de las tardes', fue una persona que me conoce desde los 18 años, a quien le dieron la responsabilidad de botarme por teléfono, ella fue Miss, después les digo más sobre eso. Y era mi amiga desde los 18 años", sentenció.

Fuente: TV y Novelas e Instagram @venenosandoval