"Debo hacerlo": Actor de 'Vecinos' revela la razón por la que podría operarse la nariz

Ciudad de México.- El joven Octavio Ocaña, actor que interpreta a 'Benito' en la serie cómica de Televisa Vecinos, reveló recientemente que requiere una operación en la nariz, procedimiento al que aún no ha podido someterse por sus compromisos laborales y porque debía esperar a cierta edad para ello.

Durante su reciente participación en el programa Cuéntamelo Ya!, el intérprete participó en la dinámica 'Yo nunca, nunca', donde las conductoras Dalilah Polanco y Cynthia Urías fueron las encargadas de hacerle las preguntas.

Lo primero que cuestionó Polanco a Ocaña fue si estaría dispuesto a operarse la nariz, a lo cual respondió afirmativamente. Octavio después aclaró que de hecho requiere una intervención porque tiene el tabique desviado.

El intérprete de 'Benito' explicó que se identificó su problema desde cuando era menor, sin embargo, debía esperar a cierta edad para poder someterse al procedimiento, lo cual por ahora no puede realizar debido a su trabajo en Vecinos.

Además de asegurar en otras preguntas que nunca ha sido infiel y que nunca creyó que su personaje 'Benito' le fuera a generar tanta popularidad en la televisión, Octavio Ocaña también reveló cómo fue que regresó a la serie después de ausentarse.

Cuando iban a regresar a la cuarta temporada yo estaba viendo todo y que regresaron, y ya tenían todo escrito, todavía no comenzaban, y pues yo me acerqué a Elías (productor) y sí le mandé un mensaje: 'Qué onda, oye, me llamó la atención, por qué yo no voy a estar'", comentó Ocaña.