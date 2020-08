¿Despidos en Univision? Tras crisis en Telemundo, estos conductores intocables quedarían sin empleo

Estados Unidos.- Telemundo se encuentra en una gran tensión tras anunciar que varios conductores de los programas del canal fueron despedidos, pero las razones siguen dando de qué hablar.

Tal parece que no se trató por cuestiones monetarias aunadas a la crisis por el Covid-19, pues en el canal Chisme no like, Javier Ceriani reveló que no es cuestión de dinero pues la empresa Comcast acaba de comprar los derechos de la transmisión del equipo de Chivas del Guadalajara, y una plataforma para competir contra Netflix.

Esto no es un despido por recortes señores, basta de estu..., la empresa Comcasta acaba de comprar a las Chivas (transmisiones), acaba de comprar una plataforma para competir con Netflix, la empresa tiene plata".

Mencionó que la programación de Telemundo va a cambiar por el bajo raiting de Suelta la Sopa, pero que con la salida de María Celeste, se buscaría reemplazar el concepto de Al Rojo Vivo.

Finalizó confesando que "la caída de María Celesto creó un efecto dominó en Univisión", pues según se está hablando en Univision de la salida de Raúl de Molina que cobra casi un millón de dólares y Lili Estefan "que cobra una barbaridad de dinero".

Están pensando revocar a los grandes sueldos".

Fuente: Chisme no like