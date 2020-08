¿Dio positivo? Patty López de la Cerda prende alarmas al anunciar que se hizo la prueba del Covid-19

View this post on Instagram

Me acabo de hacer la prueba de COVID-19 por PCR... es MUY importante que si estuvimos en contacto con alguien que tiene COVID (aunque no te sientas mal) te hagas la prueba.. Esta es la segunda prueba que me hago en la cuarentena. La primera vinieron a mi casa y fueron muy poco profesionales en el manejo de los materiales y cou0301mo veniu0301a la persona que me tomou0301 la muestra, como si nada.. ud83dude2b Estuve buscando un laboratorio que fuera muy profesional para podernos hacer la prueba mi familia y yo. @laboratorio.mdt me pareciou0301 la mejor opciou0301n, vinieron a mi casa con TODAS las precauciones y fueron muy profesionales. Se que todo va a estar bien pero les pido buenas vibras para mi familia porfis ud83eudd17ud83dudc9cu2728