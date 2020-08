Edwin Luna se harta de críticas y explota en Instagram: "Están podridos por dentro"

View this post on Instagram

Vi esto en #Face y tiene toda m Razón ¿Conoces a esa persona que te odia sin razón? ¿Aquel que quiere todo lo que tienes? ¿El que le hace feliz que te enfermes, que estés mal? ¿Que no vive su vida por estar cuidando la tuya, y habla mal de ti sin conocerte, ni saber cómo vives, pero odiarte le hace feliz?; ¿Quien vive según tu vida? ¿Quien no puede verte lograr nada? ¿Quien no te olvida? ¿Que hace que tu cabeza piense que los demás piensen, que eres lo que la persona dice? Se ve así: ¡podrido por dentro! Vivan su vida, sigan sus metas, si es que la tienen; sigan sus sueños. No vivan los míos, no estén pendiente de mí. Porque al final, los que se estresan son ustedes, háganlo, es muy lindo... VIVE Y DEJA VIVIR!!!! Créditos Cynthia Thelmma Wilkey Despertar Emprendedor