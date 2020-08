En Televisa, Paola Rojas y Natalia Téllez les mandarían indirectas a 'Zague' y a Chumel Torres

Ciudad de México.- En el programa de Netas Divinas de ayer, las conductoras hablaron de los hombres y las las cualidades que debe tener para poder salir con ellas.

En la emisión transmitida el día de ayer, comenzaron a hablar de las citas, las cualidades de los hombres y de ellas. Natalia Téllez fue la primera en hablar, asegurando que si ella fuera hombre, se sentiría intimidada por sus compañeras y no podría salir con ellas.

Si fuera hombre, me sentiría muy intimidada, de por si, como compañeras las amo y las adoro, pero es intimidante, son mujeres fuertes, guapas, ocupadas, cab.., locas".

Consuelo Duval confesó que ha ella la llegaron a dejar por una secretaria, u otra mujer, porque ella piensa que los hombres necesitan sentirse los proveedores y con ella con se sentían así.

Paola Rojas dijo que en la lista tendrían que poner que necesita ser un "hombre muy seguro de si mismo", y que no necesite una "mujer poquita cosa o débil para sentirse bien".

Por su parte, Daniela Magún mencionó que "no es negociable que un hombre no sea bondadoso", pero no en cuestión de dinero, es por el trato a los demás, si trata mal a las personas no es un buen partido.

Paola volvió a tomar la palabra para decir que los requisitos van cambiando dependiendo tus necesidades y lo que estés viviendo, porque para ella ahorita es importante que el hombre se lleve bien con sus hijos.

Antes cuando ibas en serio con alguien le presentabas a tus papás, ahora le presentas a tus hijos".

Téllez finalizó comentando que un hombre que no se lleva bien con sus amigos y familia, sin duda alguna es alguien no es para ella y menos uno "macho", porque un compañero que la quiera controlar es ir en contra de ella.

Tanto Natalia como Paola, tuvieron relaciones bastantes conocidas pero que terminaron mal pues 'Zague' (ex de Roja), le fue infiel, mientas que Natalia llegó a decir que Chumel y ella tenía cierta diferencia porque a él le gustaba exponer todo y ella era muy firme en no exponer su vida privada.

Cabe recordar que las emisiones del programa son de fechas anteriores debido a la situación que se vive actualmente.

Fuente: Netas Divinas/ Las Estrellas