¿En TV Azteca? Tras divorcio, conductora de 'Hoy' deja foros de Televisa por "nueva aventura"

La vida te va guiando... solo tienes que saber que camino tomar. . Hoy, la vida me pone en una nueva aventura. No sabía que hacer, la pensaba demasiado hasta que entendí que tienes que ir siguiendo las pistas... y todo me lleva a probar cosas nuevas. Si no funciona, no pasa nada, regresas!!! . Así que a vivir nuevas aventuras en Tulúm... gracias 🙏🏻 Universo por ponernos las oportunidades y las personas correctas en nuestro camino. Siempre juntas @ayecasal 👭 . See ya soon Tulúm 💖🌊. . Para l@s que preguntan, seguiré viniendo A CDMX