Exactriz de Televisa relata que está más enamorada que nunca de alguien que conoció en Tinder

Ciudad de México.- La comediante, Aida Pierce, mediante una entrevista con la periodista Shanik Berman, habló de su relación, la cual la inició al usar Tinder.

En su mensaje señala que ella viene incluida con todo y su mamá, de 94 años, la cual se encuentra bajo su cuidado, debido a su avanzada edad.

Le dije que él me tiene que mantener a mí y a mi mamá de 94 años, quien vive conmigo, y a todo me dijo que sí. Víctor es jubilado con una pensión importante y me da tranquilidad de tener eso para toda la vida”, aseveró.