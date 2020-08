Exintegrante de 'Hoy' traiciona a Televisa y revela en 'VLA' cómo lo trataron Galilea y Legarreta

Ciudad de México.- El famoso intérprete español, Lisardo, sorprendió a los televidentes pues esta semana apareció en la pantalla de TV Azteca al brindar una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría.

Este jueves 6 de agosto se presentó la cuarta parte de sus batallas y aquí por fin rompió el silenció al hablar sobre su debut como conductor a través del programa Hoy en Televisa.

También lee: Vicente Fernández Jr. habla en 'Hoy' del 'embarazo' de la hija de 'El Potrillo', Camila Fernández

Lisardo recordó las decenas de burlas y críticas que recibió al aparecer conduciendo el famoso matutino de Las Estrellas y afirmó que él jamás pidió estar como conductor.

A mí me invitaron, yo les dije 'yo no he conducido, yo soy actor' y entré sin saber, nunca entré a un curso ni nada", relató.