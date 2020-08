Héctor Sandarti se somete a la prueba del Covid-19 en Televisa y explica la razón

Ciudad de México.- Héctor Sandarti compartió con sus seguidores de redes sociales que fue sometido a una segunda prueba para descartar que tenga coronavirus, esto por protocolos de seguridad de Televisa.

El conductor, quien ahora mismo está al frente del programa Un minuto para ganar, publicó en Instagram un video en el que se observa cómo le extraen una pequeña muestra de sangre para hacer la prueba. Sandarti negó presentar síntomas y aseguró que solo está siguiendo medidas.

Segunda prueba de #COVID19 que me hacen en Televisa. Tranquilos, no me siento mal, es solo parte del protocolo de seguridad de la empresa. Espero salga nuevamente NEGATIVO", escribió el presentador.