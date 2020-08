¡Irreconocible! María León sorprende a fans al recordar su pasado y cómo lucía hace 10 años

Ciudad de México.- La exintegrante de Playa Limbo, María León, por medio de su cuenta de Instagram compartió una llamativa imagen en la cual recordó sus inicios en la música.

En la instantánea se aprecia a la celebridades luciendo su etapa de rubia, ante la cámara, al verse con el pelo corto, algo muy característico de ella en esos años.

Podría interesarte: Televisa 'destroza' a TV Azteca: Nuevo integrante llega a 'Hoy' y pone a temblar a 'VLA'

Tbt me la pasé bien padre con este look... sí, con este look conocí el mezcal", escribió.