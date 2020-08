Kaffie humilla y lanza fuerte ataque a Atala Sarmiento en Instagram y ella lo ignora

View this post on Instagram

Mujeres que viven con intensidad la vida, que no hacen mu00e1s que encontrar maneras de crecer, que son solidarias y genuinas, que estu00e1n a tu lado para reu00edr lo mismo que para llorar. Mujeres que te dan la mano y te ponen el hombro cuando estu00e1s cansada y ya no puedes mu00e1s...mujeres que aman la vida, a los suyos y su entorno. Mujeres a favor de la plenitud y el respeto en cualquiera de sus manifestaciones... Esas son ls mujeres con las que me gusta hacer equipo y tu00fa Anna ERES UN CIELO y un tesoro en mi nueva vida en Barcelona u00a1Te amo bonita! GRACIAS siempre u2764ufe0f ud83dudc7cud83cudffc #quevivalavida #asu00edsu00ed #friendship #amistat