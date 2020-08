Lorena Herrera relata atemorizante momento en que exnovio la amenaza con lanzarla del balcón

Ciudad de México.- La guapa y talentosa actriz, Lorena Herrera, en la entrevista que tuvo con Yordi Rosado en el programa La Última y nos Vamos abrió su corazón y relató el atemorizante momento que vivió cuando un exnovio se puso agresivo, la amenazó con matarla e incluso confesó que estuvo a punto de lanzarla del balcón.

Lorena le contó a Yordi que estuvo en una relación con un judío que la trataba increíble, que era muy detallista, pero que una vez se puso como "loco" y fue tan agresivo que incluso casi la lanza de su balcón.

Me trataba muy bien, pero recuerdo una ocasión que se puso extremadamente loco en un departamento en el que yo vivía, era el penthouse. En el balcón del patio se puso muy loco, me agarró de aquí, me puso así, me puso en el balcón. Me amenazó con matarme”, contó Lorena Herrera

Herrera recordó que fue tan impactante que no pudo hacer más que soltarse a llorar, lo que por fortuna lo hizo reaccionar liberándola de su agarre, lo que aprovechó ella para correrlo de su casa.

Sin embargo, esta experiencia no fue suficiente para la guapa actriz, ya que confesó que regresó poco después con ese hombre, que nuevamente se puso como "loco" y la encerró en el departamento sin dejarla salir nunca.

Otra vez se puso como loco, me encerró, me decía que me iba a matar. Estaba muerta de miedo, no me dejaba salir del departamento. Me zarandeó… A partir de ahí dije ‘esto no puede continuar’, él es un hombre agresivo", concluyó.