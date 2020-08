María Celeste Arrarás se despide de Telemundo con emotivo homenaje en 'Al Rojo Vivo'

Ciudad de México.- La actriz, María Celeste Arrarás, quien estuvo a cargo del programa Al Rojo Vivo por más de 18 años, se despidió de Telemundo, luego de una decisión de ejecutivos de la empresa.

Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré mas parte del show… estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y de servir a nuestra comunidad hispana por tantos años… Ni mi pasión por el trabajo, ni mi carrera terminan aquí”, dijo hace unos días en redes sociales.

Fue en redes sociales, donde la producción le rindió un sentido homenaje por sus años de trabajo, con un emotivo video de su recorrido en el pasado.

Fue Myrka de Llanos​, con la voz cortada le dedicó unas emotivas palabras, al describirla como una periodista profesionales.

A mi, de forma personal, pues ha sido un programa sumamente difícil, desde que me llamaste esta mañana, me he sentido conmovida, sabes que estoy contigo, los tiempos de Dios son perfectos, como te lo dije, y lo mejor está por venir, estoy segura de esto", dijo.