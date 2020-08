Mati Álvarez, ganadora de 'Exatlón', levanta sospechas por su posible participación en el reality

View this post on Instagram

Recordar es volver a vivir. Sin duda alguna de los momentos mas felices de toda mi vida. ud83dudc95ud83cudf00 Cuu00e9ntenme si han sentido esa sensaciu00f3n de realizaciu00f3n personal cuando lograron algo que les costu00f3 mucho trabajo ud83cudfc6 #exatlonmx #champ #exatlon #mexico #terceratemporada