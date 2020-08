¡No se guardó nada! Actriz de Televisa confiesa cómo es trabajar junto a Fernando Colunga

Ciudad de México.- La actriz, Ana Martin, mediante sus redes sociales aprovechó para contar algunas anécdotas, por ejemplo de cómo se trabajaba al lado de Fernando Colunga.

Y es que Martin en los próximos días celebrará 50 años de carrera actoral, en la cual ha dado vida a diversos personajes y ha compartido créditos con importantes personalidades del espectáculo.

A pesar de haber protagonizado con él múltiples discusiones, siempre lo ha mencionado como un príncipe, pues afirma que es una persona educada.

Tuvimos pleitos, muchos pleitos porque no me dejaba fumar. Agarraba yo mi cigarrito y me veía entonces me agarraba y me tiraba el cigarro y luego me agarraba el paquetito de cigarros que vale un dinero y me lo hacía así (lo estrujaba) y lo tiraba", detalló.