"Prefiere hacer sus tonterías": Sergio Defassio estalla contra Jesús Ochoa por fallar a la ANDA

Ciudad de Mexico.- Hace ya algunos meses atrás, salió a relucir el caso del actor, Sergio DeFessio, quien reveló haberse quedado sin trabajo por su gran edad y la actual contingencia por Covid-19 que se vive en México.

Sin embargo, gracias a la ayuda de amigos y algunas cadenas televisivas, DeFassio ha logrado salir adelante, pues, aunque ha logrado algunas pequeñas participaciones en el medio, también busca el sustento con otras profesiones, como el de chofer en Uber.

Entre otras cosas, en una entrevista reciente, Sergio habló de sus inconformidades con el también histrión, Jesús Ochoa, quien además es el actual director de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), por su deficiencia en el puesto.

'Chucho' (Jesús Ochoa) está haciendo sus tonterías, ayudando a los, que también se lo merecen, pero no ayuda en la ANDA, ahí no está haciendo absolutamente nada, lo que repartieron fue de una compañía particular, que por medio de la ANDA dieron las despensas", dijo el también comediante.