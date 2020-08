Rosita Pelayo: Tras 'abandono' de Televisa y un divorcio, quedó en silla de ruedas y ahora hace esto

Ciudad de México.- La talentosa actriz Rosita Pelayo se vio obligada a dejar la televisión y el teatro, su más grande pasión a causa de la dura enfermedad contra la que lucha desde hace décadas, artritis reumatoide degenerativa.

Esta le provocó lesiones en las vértebras, la dejó sin poder caminar y sin mover las manos. Esto fue devastador, pues el no poder trabajar tras más de 30 años de trayectoria en telenovelas y obras de teatro, la hundió en una fuerte depresión.

En entrevista para el programa de espectáculos De Primera Mano de Imagen TV, en la que participó junto a su exesposo Jaime Garza, de quien se divorció supuestamente por sus problemas de alcoholismo, aseguró que su visión cambió al darse cuenta que debía enfocarse en lo positivo y dejar de lado "lo negativo y absurdo para saber vivir pasándola bien".

Ahora, como asegura que "necesita trabajar", se dedica a dar conferencias sobre su experiencia, de las cuales ha recibido una gran respuesta. Estas nacieron de su enojo por la enfermedad y el abandono de Televisa, empresa que asegura la dejó sin exclusividad en el momento que más lo necesitaba. Su última telenovela fue Las Amazonas en 2016.

A mí me quitaron la exclusividad cuando terminé 'La fea más bella' (2006-2007). Que dices: 'Oye terminé un súper proyecto, me fue muy bien' pues tómala. Vete a bailar con la más fea. Cuando más necesitaba el dinero, en ese momento me la quitaron".

Sin embargo, aseguró que pese a todo lo que pasó, estas adversidades le sirvieron para madurar y aprender de la amarga experiencia, con lo que logró encontrar el sentido de su vida.

Para mí es reafirmar cada vez lo que ya ahora aprendí a partir de que me quedé sin poder caminar y poder mover bien las manos. Encontré el sentido de mi vida, porque antes estaba enloquecida, no hallaba qué hacer cuando me encontré con la enfermedad y el horror y ahora gozo mucho, soy muy feliz y estoy agradecida con la enfermedad porque me hizo madurar y aprender cosas maravillosas".

La actriz afirmó que sigue luchando y "dándole batalla al problema" para volver a caminar, aunque está consciente que puede que nunca suceda.

Yo no me quedo así, eso no quiero... pero no me voy a pelear, si así me tengo que quedar es por algo", dijo la actriz.

Fuente: De Primera Mano/Canal de YouTube de Imagen Entretenimiento