Sofía Castro se somete a radical cambio de 'look' para volver a la TV junto a 'La Gaviota'

Asu00ed te tu00e9rmino y te despido 2019 fuerte y feliz con una sonrisa de oreja a oreja... de los au00f1os mu00e1s difu00edciles de mi vida, lleno de tantos aprendizajes, risas, lu00e1grimas, cambios, decepciones, viajes, mucho trabajo y demasiado amor. Fue un au00f1o donde crecu00ed profundamente, aprendu00ed que no todas las personas son lo que parecen, pero las que estu00e1n y siguen a tu00fa lado son las mu00e1s valiosas. En ti supere todas las pruebas que me pusiste y aunque a veces creu00eda que no tenu00eda la fuerza para superarlo lo logre y hoy soy mucho mu00e1s fuerte, tambiu00e9n fui inmensamente feliz , me reu00ed hasta q me doliera la panza, me divierte como hace mucho no lo hacu00eda y sobre todo me enamore como jamu00e1s pensu00e9 que se podu00eda. Hoy todo lo vivido se va contigo y empiezo un au00f1o y una du00e9cada feliz y agradecida por tanto. Que todo lo q venga este 2020 sea mejor de todo lo que se fue, que estoy segura que asu00ed seru00e1. Cierro un tiempo importante en mi vida y empiezo otro en paz y con la gente que tiene que estar en mi vida. Dejen que cada Au00f1o Nuevo encuentre una mejor versiu00f3n de ustedes mismos y sobre todo deja que la vida te despeine lo peor que puede pasar es que sonriendo frente al espejo te tengas q volver a peinar ;)u2764ufe0f todo mi amor, mi cariu00f1o para esta nueva du00e9cada que empieza ud83dudcabud83dudca5