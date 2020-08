¡Tensión en 'Survivor'! Actor de TV Azteca enfurece y manda a callar a su equipo

Ciudad de México.- Las tensiones aumentan cada vez más en Survivor México y así se comprobó con el episodio del miércoles cinco de agosto, específicamente entre los integrantes de la tribu Oselokali.

Durante una de las competencias, Javier Vázquez le reclamó a su compañero de equipo, Alex Sirvent, que no lo dejaba avanzar con los costales en el circuito, ya que este detenía una de las cuerdas.

No te subas a la cuerda, no se puede avanzar más. Fíjate como ya no puedo avanzar", le dijo Javier a Sirvent.