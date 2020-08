Tras estar en Televisa, Mónica Noguera envía amoroso mensaje a esta conductora

View this post on Instagram

Durante 10 anu0303os tuve la oportunidad de conocer realmente a una mujer apasionada de su profesiou0301n , de amor por sus hijos , amistad incondicional , y lo mau0301s importante de un gran amor por la vida ! Una mujer que me inspirou0301 y lo sigue haciendo ! Te veremos pronto @mariacelestearraras querida , guerrera incansable , en otros proyectos , ya que como bien dices el compromiso con tu comunidad hispana continuarau0301 con tu trabajo ud83dude4fud83cudffb te quiero mucho amiga querida !