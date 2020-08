Tras grave enfermedad, Chiquis Rivera se viste de "vaquera fina" y todos reaccionan de esta forma

View this post on Instagram

No se pierdan mi presentaciou0301n esta noche en @tengotalentomuchotalento 8pm/7c ud83dudc1du26a1ufe0fQue canciou0301n serau0301??? #Playlist ud83dudcbf OH, AND yes! Zoom In, I have scars on my boobies, from my breast reduction, and NO I sure didnu2019t Facetune them! #SorryNotSorry Iu2019m real woman, with real problems, real scars, real experiences... BUT Iu2019m also a real CONFIDENT woman in the LORD. #GodFident