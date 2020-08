Tras irse de TV Azteca a Televisa y salir de 'Hoy', piden que Mancera deje 'Miembros al aire'

View this post on Instagram

Feliz cumpleanu0303os mi @sergesepulveda que sigamos compartiendo muchos cumpleanu0303os juntos! Te quiero y admiro harto! Fe de erratas: se me informa que cumpleanu0303os el domingo, pero pus yo leiu0301 su post que deciu0301a que era su cumpleanu0303os! Total que bueno, denle amor y hagan como que es el domingo y no pasa nada!