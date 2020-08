Tras volver a Televisa, Héctor Sandarti exhibe la 'sucia jugada' de Telemundo para despedirlo

Ciudad de México.- El conductor Héctor Sandarti habló su salida de Telemundo en medio de la ola de despidos que actualmente atraviesa la empresa, de la cual fue 'víctima' hace poco tras perder su trabajo en Un Nuevo Día.

El guatemalteco llevaba dos años al frente del matutino en Miami, Florida y de un día para otro fue notificado que había sido despedido, sacudiendo por completo sus planes.

Afortunadamente, el presentador regresó por la puerta grande a Televisa poco después para conducir Minuto para Ganar VIP, el cual ha sido todo un éxito.

En entrevista exclusiva con el youtuber Alejandro Zúñiga, el conductor compartió cómo se siente de estar de vuelta en Televisa luego de dejar la empresa años atrás y reveló cómo fue su despido de Telemundo.

Me tocó perder mi trabajo de un día para otro, obviamente no fue una muy buena noticia. Algo que en su momento nos tomó por sorpresa a todos, fue un shock", confesó.

Zúñiga le preguntó si era cierto que al programa llegó una nueva productora y que ella no quería que algunos conductores continuaran en el matutino, a lo que respondió:

Hablando de su despido, recordó: "La verdad eso no me pasó por la mente porque desde que puse un pie en Telemundo todo fue halagos, agradecimiento".

El guatemalteco habló de los cambios que han estado a la orden del día en la empresa y en Un Nuevo Día desde que empezó la contingencia (Desde la salida de Sandarti, se despidió a Érika Csiszer y Rashel Díaz del programa y a María Celeste Arrarás de Al Rojo Vivo).

Además, comentó que estos cambios también son derivados de que hace dos meses la compañía decidió que Un Nuevo Día lo absorbía ya el departamento de noticias, lo que significa que "poco a poco se convertiría en un programa más noticioso".

Si lo vemos más fríamente, mi estilo de conducción es totalmente de entretenimiento, entonces los nuevos jefes y productores decidieron hacer cambios en la línea de lo que buscaban y que mi perfil como conductor no iba con esa nueva línea que tomaría en un futuro y les convenía deshacerse de mí ahora y no más tarde. Yo no lo decidí, yo no lo quería pero uno tiene que acatar las órdenes que se dan".