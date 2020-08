"Ya tengo a varios padrinos": Sergio DeFassio sigue con planes de boda ante la contingencia

Ciudad de México.- El actor, Sergio Deffasio ha dado mucho de qué hablar, pues recientemente comentó su disgusto con su colega actor, Jesús Ochoa, pues a su parecer no ha dirigido bien a la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Sin embargo, esto no le impide tener un buen ánimo, pues en una reciente entrevista con diversos medios de comunicación, Deffasio contó que se siente muy entusiasmado por su próxima boda, con su joven novia, Adriana de 32 años de edad.

Lee también: Televisa 'destroza' a TV Azteca: Nuevo integrante llega a 'Hoy' y pone a temblar a 'VLA'

Cabe señalar, que el histrión ha señalado estar sin trabajo en más de una ocasión, por lo que le cuestionaron sobre como tendrá listos los preparativos, a lo que respondió:

Pues no hay trabajo ¿Cómo me voy a casar? Tengo varios padrinos ya, ahí vamos, amigos míos que no son famosos, aunque Bonavides posiblemente me pague la cena o la comida que todavía no sabemos", Dijo Sergio.