Ana Lago, exintegrante de 'Exatlón', reaparece en TikTok y deslumbra con su baile

View this post on Instagram

Fuera las autocru00edticas negativas u00bfCuu00e1ntas veces te has visto en el espejo y te comparas con otros cuerpos? u201cMis lonjas tipo donnuts en comparaciu00f3n con ese abdomen de lavaderou201d Cu00f3mo elegimos hablarnos a nosotrxs mismxs tiene un gran impacto en nuestra autoestima. Esta semana me desafu00edo a mi misma, y lxs invito a que se desafu00eden, usando la herramienta u201cExcepcionalmente you201d y hagan UNA SEMANA LIBRE DE CONVERSACIONES CORPORALES, AUTOCRu00cdTICAS NEGATIVAS! Desde 2004, el Proyecto Dove para la Autoestima capacitu00f3 a mu00e1s de 60 millones de ju00f3venes en 142 pau00edses en la confianza corporal y autoestima. En este contexto a travu00e9s de #AutoestimaEnCasa estu00e1n ayudando a los padres, madres y a apoyar el bienestar mental de los ju00f3venes en las casas mientras las escuelas estu00e1n cerradas. Me sumo a #AutoestimaEnCasa. u00bfUstedes, se suman? #ProyectoDoveParaLaAutoestima #embajadoradove