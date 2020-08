Aylín Mujica se defiende de Vicente Fernández Jr. y lo invita a que la desmienta

Ciudad de México.- Tras la polémica que se suscitó con Vicente Fernández Jr. por su declaraciones en torno a su exesposa Karina y a Camila Fernández, la actriz y conductora de televisión, Aylín Mujica se defendió de esta situación.

Durante una entrevista telefónica para Chisme en Vivo, la panelista de Suelta la Sopa declaró que ella nunca aseguró ninguna información, además, señaló que le ofreció derecho a réplica al cantante.

Y es que, en una emisión del programa de Telemundo, la exintéprete de Televisa reveló que el hijo de 'El charro de Huentitán' le solicitó a su ex esposa Karina por 470 mil pesos mexicanos de manutención.

No aseguré nada, eso fue una fuente muy directa al señor que me dio esa información y la dije, si no es cierto y el señor está dando su palabra de que no es cierto, pues él sus razones tendrá".