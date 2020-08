Consuelo Duval saca su lado más seductor en plena sesión de fotos y lanza fuerte indirecta

View this post on Instagram

Soy de esas!! Que rompe las reglas Que grita en el cine u201cYa llegamosu201d @mmier ud83eudd23 Que sube los pies al sillu00f3n(para presumir sus tapatitotud83eudd2a) Que dice muchas pinches groseru00edasud83dude4bud83cudffcu200du2640ufe0f Pero ninguna mentiraud83eudd26ud83cudffcu200du2640ufe0f(bueno, a veces omito la verdad) Que ama a los suyos valiu00e9ndole madres sus preferencias sexuales, religiu00f3n, color, cu00f3digo postalud83dude01, partido polu00edtico etc. De las que se vuelve loca (repito) LOCA!! si veo alguna injusticia, abuso de poder o maltrato a un indefenso. ud83dude22ud83eudd2c Que tienen muchas personalidades y es clu00ednicamente diagnosticada por la dra consueloud83dude4bud83cudffcu200du2640ufe0f) como u201ctetrapolaru201d Soy de esas que aman profundamente a su familia Y a sus CHINGADERITAS! u2764ufe0fu2764ufe0fud83eudd29ud83dudc9e Soy de esas.... A las que le hace falta un tornillo.ud83dudd29