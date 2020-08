Diana Bracho anuncia proyecto fuera de Televisa con famoso galán de telenovelas

Ciudad de México.- Con la llegada de la actual contingencia por Covid-19, el gremio actoral se ha visto enormemente afectado, pues muchos talentos han quedado sin empleos, motivo el cual los artistas han tenido que diversificarse.

Tal es el caso de la actriz, Diana Bracho, quien recientemente habló con Sale el Sol, de su nuevo proyecto, Inicio de Sesión, un show virtual en el que estará acompañada del actor, Alberto Estrella.

Bracho comentó que este sería un nuevo reto para ella, pero que le entusiasma demasiado poder salir de su zona de confort en esta nueva experiencia.

A mi como actriz, me gustan mucho los retos, no me gusta estar cómoda, no me gustan los personajes que ya conozco, que se parecen a mí, o que no me significan un reto emocional o hasta físico", comentó.