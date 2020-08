"Es una mentirosa": Alfredo Adame explota ante los buenos deseos de Mary Paz Banquells

Ciudad de México.- El presentador, Alfredo Adame, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, arremetió en contra de su exesposa, Mary Paz Banquells, luego de que le envió sus mejores deseos, por su fundación en apoyo a mujeres lastimadas.

En su mensaje, el también actor, tachó a su expareja de mitómana, al asegurar que ella nunca le ha deseado el bien, además la señaló de "ladrona" sin mencionar las causas.

Podría interesarte: ¿Adiós TV Azteca? Integrante de 'VLA' se equivoca y promociona a 'Hoy' y Televisa al aire

Es una gran mentira, es una mitómana, esa mujer nunca me va a desear cosas buenas, ¿porqué no me lo deseó en 25 años de matrimonio? en los cuales le di todo, porqué se dedicó a mentirme, a robarme, a engañarme", dijo.