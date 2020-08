Exhiben a famosa conductora de Televisa por "insoportable" y maltratar al personal

Ciudad de México.- A solo unas semanas de estrenar su programa Laura sin censura, la conductora Laura Bozzo está metida en tremenda polémica pues el personal de Televisa que trabaja para ella la acusó de ser una persona "insoportable".

Lo anterior fue revelador por Joel O'Farrili durante el programa Fórmula Espectacular y aseguró que la famosa peruana ha demostrado una actitud muy grosera con todo el staff de Unicable.

La primera versión que me llega, me lo dijeron así: ‘Laura está verdaderamente insoportable con todo el staff", relató.

El informante explicó que Laura incluso provocó el despido del productor Martín Mamani debido a que él había trabajado con su enemiga, Rocío Sánchez Azuara en La Tercera en Discordia, y creía que tenía un complot en su contra.

Joel también señaló que Laura Bozzo también está tratando mal al equipo de maquillistas que se encarga de arreglarla para su talk show.

Me cuentan que está un poco grosera con las maquillistas que incluso las maltrata, no es la primera vez... De tontas e inútiles no las baja dicho con palabras mucho más fuertes y altisonantes que no me atrevo a reproducir".