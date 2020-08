Federica Quijano confiesa que las motos le han permitido convivir más con su hijo con autismo

Ciudad de México.- La exintegrante de Kabah, Federica Quijano, mediante una entrevista para el portal espectáculos TV Notas, relató que su amor por las motos, le ha dado una conexión con su hijo que padece autismo,

Podría interesarte: ¿Adiós TV Azteca? Integrante de 'VLA' se equivoca y promociona a 'Hoy' y Televisa al aire

En su relato señala que gracias a las motos su hijo Sebastián se la pasa bien con ella, asegurando que encontraron algo en lo que los dos conviven y es su pasión.

Mi hijo Sebastián difícilmente se concentra en algo, no ve ni siquiera una película completa, pero un día me lo llevé al parque en la moto y le fascinó. Cuando andamos en moto conectamos muy cañón”, aseveró.

Lee también: Vicente Fernández Jr. habla en 'Hoy' del 'embarazo' de la hija de 'El Potrillo', Camila Fernández

Por último recordó la vez que planeaba vender sus motos, sin embargo un amigo le comentó que no lo hiciera, al argumentar que era única conexión con Sebastián.

Sí, íbamos y salíamos, aunque de repente les dije a unos amigos: ‘Voy a vender mis motos, me quiero deshacer de tantas cosas, quiero vivir más tranquila. Pero un amigo me convenció de no hacerlo al decirme: ‘No, vende lo que quieras, pero tu moto no, es tu contacto con Sebastián”, finalizó.