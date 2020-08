Frida Sofía 'destroza' sin piedad a Christian Estrada: "Pin... naco abre nal..."

Ciudad de México.- La muy polémica cantante, Frida Sofía, nuevamente mediante sus redes sociales ha 'destrozado' sin piedad alguna a su expareja, Christian Estrada, por haber dicho "trajistes" en una de sus historias agradeciendo a Andrea Escalona un regalo.

Frida en sus historias compartió un video en el que Estrada le agradece a Escalona un regalo, mostrando una caja llena de varios paquetes de colores, donde en vez de decir Trajiste dijo "trajistes", por lo que la hija de Alejandra Guzmán escribió que:

Por eso yo le hablaba en inglés y me hacía pend..., porque me daba penita lo naquito... Pero hasta eso le di chance hasta que me salió gigolo y abre nal....", escribió junto al video.