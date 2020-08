"Fue por ruca": Exconductora de 'Hoy' habla de su cruel despido de Televisa tras dejar TV Azteca

Ciudad de México.- La querida conductora Adriana Riveramelo tuvo una cálida charla con la periodista Mara Patricia Castañeda en la cual recordó su tiempo en TV Azteca y cuando fue despedida sorpresivamente de Televisa.

Adriana reveló que a mediados de los 90's entró como reportera al exitoso programa Ciudad Desnuda de TV Azteca, el cual era conducido por Rocío Sánchez Azuara y Eduardo Blancas.

Posteriormente, a Adriana le ofrecieron una sección para el programa Hola México, donde entrevistaba a famosos, que fue cómo conoció a Pepillo Origel, quien en ese entonces estaba en Ventaneando. En una de esas pláticas, asegura que ella le dijo como parte de una corazonada: "Tú vas a tener un programa para ti solo muy pronto" y un mes después, Pepillo anunció que se iba a Televisa para hacer Hacer y deshacer con Montserrat Oliver.

La conductora tuvo un romance con Pablo Latapí, quien era conductor del último programa en el que estuvo en TV Azteca. El escándalo fue que él estaba casado en el momento y le llevaba casi 15 años.

Pablo siempre me apoyó mucho, era yo la nueva que llegaba a la televisión. Él ya pasaba por una situación difícil en su matrimonio desde hace tiempo, cosas en su matrimonio no funcionaban. Y bueno, se dio una atracción. Le tengo una gran admiración. Es encantador, culto y muy profesional".

Adriana reveló que el romance duró entre un año y un año y medio, pero que ambos tenían proyectos de vida muy distintos. Sin embargo, esta relación le costó su empleo en el programa y por eso decidió renunciar al Ajusco para buscar otras oportunidades.

Me acabaron en 'Ventaneando' por unas fotos. Un día me mandan por víper: 'A partir de mañana ya no te presentes en el programa, órdenes superiores'. Finalmente hablé con Sergio Sarmiento y me dijo: 'No te quieren ver a cuadro una temporada por el tema con Pablo, para no afectar su imagen'. Me dijo que seguía en la empresa pero no podía salir a cuadro. Eso era lo que me gustaba y pues le di el víper y mi gafete y me fui".

La conductora luego contactó a la productora Carmen Armendáriz, quien se fue de Ventaneando a Televisa junto con Pepillo y ella le dio trabajo en Hacer y deshacer como reportera. Sin embargo, pronto cambiaron el concepto y lanzan La Botana en 1997 ya sin Montserrat y Adriana se queda de conductora titular con Origel.

Riveramelo participó en algunas novelas y hasta fue conductora del programa Hoy por dos años, del 2000 al 2002. En 2007, la conductora entra al programa de Foro TV Matutino Express, junto a Esteban Arce.

Luego de 12 años en el programa, la conductora quedó en shock a finales del 2018 cuando Televisa le anunció, sin previo aviso, que tras más de dos décadas en la empresa ya no era contemplada como parte de los cambios a futuro. Según ella, le habrían insinuado que ya era muy vieja para el programa, aunque no se lo dijeron directamente.

Ya nos decían mucho que los ratings habían bajado, que venían cambios y recortes (...) Me dijeron que planeaban hacer cambios y yo ya no estaba contemplado dentro de ellos. Me dijeron que querían refrescarlo. No me dijo "ruca" pero pues... en pocas palabras yo creo que sí por ahí iba. Creo que fue un tema de ajuste de presupuesto y sí metieron caras nuevas para refrescar la pantalla".

Pese a que el despido fue muy sorpresivo y reveló que sí le afecto porque la televisión "es un negocio cruel", ya se sentía cansada y quería tomar otro rumbo. Además, aseguró que lo que más le dolió es que su excompañero Esteban Arce no le dijo personalmente lo que pasaría.

Sentí mucha angustia (...) No me gustó la manera como me lo manejaron. Algo que me pudo mucho es que Esteban no me lo dijera porque estoy segura que él sabía cómo irían las cosas siendo el titular del espacio. Me hubiera gustado saberlo por él".

Después, Adriana se incorporó al programa matutino de Multimedios Vivalavi y actualmente colabora en El Heraldo TV y ha estado en el matutino Aquí Contigo.

Fuente: Canal de YouTube de Mara Castañeda e Instagram @adrianariv