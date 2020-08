Joanna Vega-Biestro hace suspirar en 'Sale el Sol' con coqueto y colorido vestido

View this post on Instagram

En esta vida nunca pierdas tu sonrisa, tu alegru00eda, y mucho menos forma de ser! u2728 . ud83dudc57 @soho_mexico . ud83dudcf8 @hectorvargassoy . . #friday #tgif #friyay #lookoftheday #picoftheday #instacool #style #fashion #mood #smile #happy #me