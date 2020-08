"Le escribió una canción": Verónica del Castillo confirma que Joan Sebastian cortejó a Kate

Ciudad de México.- Como bien era conocido, el cantante Joan Sebastian, además de ser famoso por su talento en la música y los escenarios, también lo fue por ser un eterno enamorado de bellas mujeres.

Por lo que, tras su lamentable fallecimiento, se comenzaron a esparcir rumores de que cortejó a muchas chicas del medio del espectáculo, una de ellas fue Kate del Castillo, aunque esto solo quedó como un rumor, pues en su momento nada se confirmó.

Sin embargo, ahora, en una reciente entrevista a Verónica del Castillo, hermana de Kate, confirmó todo, confesando que 'El Rey del Jaripeo' hasta le compuso una canción a la actriz.

Una vez lo entrevisté a él para Primer Impacto y me dijo que le había escrito una canción", dijo Verónica. Pero cuando le preguntaron sobre que tema habría sido para su hermana, dijo: "Ay no sé, eso si no supe", después bromeó con que sería Secreto de amor.