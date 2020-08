¿Llega a TV Azteca? Actriz de Televisa hace sorpresivo anuncio sobre este proyecto

Ciudad de México.- La actriz de origen alemán, Sabine Moussier, recordó su participación dentro de Aventura, puesta en escena en la que tuvo la oportunidad de interpretar el personaje de 'Elena Tejero' en 2008.

Durante una entrevista con Sale el Sol, la intérprete de Televisa declaró que este proyecto significó un reto para carrera actoral, incluso, se mostró dispuesta a regresar para esta nueva temporada.

No tenía la menor idea de que volvería, me da mucho gusto. Es una obra maravillosa que me hizo aprender muchísimo y que me dio muchas satisfacciones".