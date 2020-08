Luego de superar el Covid-19, Mauricio Herrera sufre aparatoso accidente

Ciudad de México.- Luego de superar el Covid-19, el actor mexicano, Mauricio Herrera, compartió que sufrió un accidente en el baño de su residencia y confesó que perdió parte de su movilidad por una lesión en las costillas.

De igual manera, el exintérprete de Televisa detalló que tuvo la oportunidad de girar para evitar un golpe en la cadera, lugar de su cuerpo en el que ha tenido problemas a lo largo de los últimos años.

Por supuesto que me dolió haberme semi fracturado o lastimado porque no me he podido mover mucho., pero era mejor que golpearme en la cadera porque me hubieran tenido que operar", indicó.